Экс-глава Росграницы арестован по новому делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы отправил под арест бывшего руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации Дмитрия Безделова, осужденного ранее за мошенничество.

В отношении экс-главы Росграницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 28 июля. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову. Дмитрию Безделову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере).

В декабре 2017 года Мещанский суд Москвы признал экс-главу Росграницы виновным в мошенничестве и приговорил его к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей.

Также назначены сроки семерым сообщникам Дмитрия Безделова — от двух до восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Следствием установлено, что в период с сентября 2009 по май 2013 года Безделов со своим заместителем Борисом Хайтовичем, рядом других руководящих сотрудников Росгранстроя, генеральными директорами подконтрольных коммерческих организаций похитили бюджетные денежные средства на общую сумму более 490 миллионов рублей.

В сентябре 2018 года Мосгорсуд зачел Безделову время нахождения под стражей из расчета того, что день под стражей приравнивается за полтора в колонии общего режима. Ему оставалось провести в колонии порядка трех лет.