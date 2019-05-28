Тренер ЦСКА Никитин назван лучшим в минувшем сезоне КХЛ

Континентальная хоккейная лига подводит итоги минувшего сезона в чемпионате на церемонии закрытия, которая проходит в подмосковной Барвихе. В номинации "Лучший тренер сезона" победу одержал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

В борьбе за это звание наставник действующего чемпиона КХЛ обошел таких коллег по тренерскому цеху, как Дэвида Немировски из "Торпедо", Боба Хартли из "Авангарда", Андрея Мартемьянова из "Автомобилиста", Андрея Скабелку из "Барыса" и Николая Цулыгина из "Салавата Юлаева".

Напомним, что Никитин привел ЦСКА к своему перовому чемпионскому титулу в КХЛ. В финальной серии московские армейцы одержали победа над омским "Авангардом" со счетом 4:0.

В других номинациях победили:

"Лучший вратарь" – Южа Метсола ("Салават Юлаев");

"Лучший защитник" – Даррен Диц ("Барыс");

"Лучший бомбардир" – Никита Гусев (ЦСКА);

"Лучший новичок" – Илья Коновалов ("Локомотив").