"Барселона" приступила к возвращению Неймара из "Пари Сен-Жермен"

Руководители испанской "Барселоны" намерены вернуть в команду нападающего французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара. Сообщается о том, что боссы "сине-гранатовых" уже приступили к переговорам с коллегами из Парижа.

"Барселона" и "ПСЖ" начали переговоры по поводу возвращения Неймара в клуб из столицы Каталонии, — сообщает журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро. – В обратном направлении может проследовать Усман Дембеле, который может быть включен в сделку".

Напомним, что ранее Неймар не один раз давал понять, что был бы не против вернуться обратно в "Барселону". В Париж он перебрался как раз из Каталонии летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.

В минувшем сезоне Неймар сыграл за "ПСЖ" 28 матчей, отличившись в них 23 голами и 13 результативными передачами.