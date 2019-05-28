ЦСКА стал первым финалистом Единой лиги, обыграв "Зенит"

В Единой лиге ВТБ по баскетболу определился первый финалист. Им стал московский ЦСКА, который по итогам полуфинальной серии до трех побед против петербургского "Зенита" одержал победу со счетом 3:0.

Во вторник, 28 мая, столичные армейцы гостили в Санкт-Петербурге, где проводили третий матч противостояния. Подопечным Димитриса Итудиса удалось одержать минимальную победу во встрече – 69:68, и добыть себе путевку в финал Единой лиги.

Самым результативным баскетболистом матча стал защитник армейцев Серхио Родригес, набравший 19 очков. У "Зенита" наибольшую результативность продемонстрировал Марко Симонович – у него 15 баллов.

Таким образом, теперь ЦСКА предстоит побороться за итоговую победу в турнире с победителем пары "Химки" – УНИКС. На данный момент в противостоянии подмосковной и казанской команды перевес в пользу химчан – 2:1. Четвертый поединок серии состоится 29 мая в Подмосковье.