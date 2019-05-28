Полиция Испании заинтересовалась "странными" матчами "Валенсии"

Футбольный клуб "Валенсия" стал фигурантом расследования испанской полицией в деле о возможном проведении договорных матчей в рамках чемпионата Испании. Под подозрение попали встречи "Вальядолид" – "Валенсия", "Уэска" – "Валенсия" и "Бетис" – "Уэска".

При этом отмечается, что полиция рассматривает в качестве подозреваемых не официальных лиц, а непосредственно футболистов команд-участников выше перечисленных матчей, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на El Confidencial. Накануне уже были задержаны несколько игроков.

В свою очередь, в "Валенсии" уже открестилась от участия в "странных" встречах. Представители "летучих мышей" дали понять, что расследование не имеет к клубу никакого отношения.