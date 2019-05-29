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Выборы на Украине 1 час назад
Сколько денег дадут Киеву в долг? МВФ проводит финансовую проверку на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский должен обсудить детали очередного транша от МВФ. Специалисты Фонда уже вторую неделю проводят в Киеве: собирают статистику, наблюдают, идут ли реформы. Ведь Киев обязан проводить их как раз в обмен на кредитную помощь.
Владимир Зеленский в наследство от предыдущей власти получил 80 миллиардов долларов. Все это — внешние долги Украины.
Встреча нового президента с МВФ хотя и формальная, но как раз на 2019 год придутся пиковые выплаты по долгам. В этом году Украина должна выплатить около 6 миллиардов долларов по процентам внешнего государственного долга и около 3 миллиардов — внутреннего.
Только на это придется потратить треть бюджета страны. Поэтому без транша МВФ будет непросто. В декабре для Киева утвердили новую кредитную программу. Фонд обещает Киеву в общей сложности почти 4 миллиарда долларов (3,9) на 14 месяцев. Почти полтора (1,4) на счет уже перевели как раз в декабре 2018 года. А остальную часть ждут уже скоро, в июне.
Но, чтоб получить транш, нужно доказать, что деньги работают, а реформы проводятся. Какие именно? Пожалуйста. Нужно снизить инфляцию, сохранить гибкий валютный курс, проводить антикоррупционную и налоговую реформы, а также полностью переформатировать энергетический сектор. А именно: убрать субсидии на голубое топливо. Логика на самом деле простая: потребление газа на Украине субсидируется из бюджета. Люди платят налоги, чтобы потом обратно получить скидку на газ. Именно от этой нагрузки хотят избавить бюджет.
Так что на непопулярные меры идти придется. А бизнесмен Игорь Коломойский и вовсе предложил, что не лучше ли вообще объявить дефолт и начать все с нуля.
"Смысл следующий. Если вы попробуете на меня надавить, вы получите неприятности, включая дефолт. А надо понимать, что 1 миллиард долларов — под гарантией США. Это значит, что американскому правительству из своего кармана придется покрывать украинские долги", — комментирует ситуацию директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.
В предыдущий раз помощь Украине МВФ утвердил в 2015 году. Администрация Порошенко рассчитывала получить 17,5 миллиарда долларов на четыре года. Но в итоге стране перечислили только четыре транша на общую сумму меньше 9 миллиардов. Затем программа была заморожена, а новый кредит Украина получила уже на других условиях. Одно из которых, кстати, — добиться профицита бюджета. Но на этот год он все равно получился дефицитным.
Бюджет на 2019 год выглядит так. Доходы: 1 триллион 8 миллиардов гривен (36,3 миллиарда долларов). Расходы: 1 триллион 94 миллиарда гривен (39,4 миллиарда долларов). Получаем дефицит. Если в долларах — 3 миллиарда.
"Первым шагом должен быть секвестр. Дальше необходимо принять решение о сокращении многотысячных зарплат чиновников. Надо перейти к тарифной сетке, когда зарплата минимальная и максимальная в чиновничьем аппарате не превышает 10 раз", — рассказывает профессор, заведующий кафедрой международных отношений Национальной академии управления Олег Соскин.
Украинский Центробанк по рекомендациям Фонда проводит политику гибкого обменного курса и борется с инфляцией. К росту цен привело ослабление гривны. Взять период за пять лет – национальная валюта подешевела с 8 до 27 гривен за доллар.
Плюс к этому — не все ожидают положительного эффекта от создания зоны свободной торговли с ЕС, когда силы сторон не равны.
"Мы согласились конкурировать с ЕС на условиях технических регламентов и стандартов, принятых не на Украине, а в ЕС. Европродукция к нам идет без контроля качества, а украинская так не может. Поэтому соглашение заведомо было подписано неравноправное и невыгодное" – отмечает министр экономики Украины Виктор Суслов.
Успех переговоров и выделения июньского транша будут зависеть от того, как экономисты МВФ оценят ход реформ. Если все понравится, то бюджет страны пополнится на 1 миллиард 300 миллионов долларов. По крайней мере до осени, когда МВФ прилетит на повторную инспекцию.
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