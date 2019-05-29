29 мая 201901:43
Туск: на саммите ЕС не обсуждались кандидатуры на пост главы Еврокомиссии
Лидеры Европейского союза на внеочередном саммите не обсуждали кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск после встречи.
Варианты обещают представить к саммиту в июне, передает телеканал "Россия 24". Однако эксперты считают, что процедура может растянуться на много месяцев.
Ведущие объединения — Европейская народная партия и социал-демократы — по итогам выборов потеряли большинство и не смогут без препятствий выдвигать своего кандидата, как было раньше.
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