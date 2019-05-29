Пожар в частном доме в Астрахани: три человека погибли, один пострадал

Следственное управление Следственного комитета РФ по Астраханской области проверяет обстоятельства гибели двух женщин и мужчины в результате пожара, вспыхнувшего в частном доме в Советском районе Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Как уточняется, пожар в частном доме на улице Ульянова произошел в ночь на 29 мая. После локализации пожара спасатели нашли тела трех человек. Еще одного мужчину доставили в больницу, передает агентство "Интерфакс".

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.