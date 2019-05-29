Экс-жена Джеффа Безоса пожертвовала на благотворительность половину своего состояния
Бывшая жена самого богатого человека мира — владельца Amazon Джеффа Безоса — половину своего состояния жертвует на благотворительность, мгновенно став героиней американских СМИ. А вот ее бывшего мужа критикуют. Почему?
Финансовое состояние Маккензи Безос, четвертой в списке самых богатых женщин мира, по версии Forbes, — 36 миллиардов долларов. На благотворительность она жертвует ровно половину — то есть 18 миллиардов.
Во вторник, 28 мая, она подписала The Giving Pledge ("Клятву дарения") и таким образом вошла в своеобразный клуб самых богатых меценатов мира, куда входят Билл Гейтс, Дэвид Рокфеллер, Марк Цукерберг, Илон Маск, Майкл Блумберг. Всего подписавших — 200 человек. Казалось бы, много. Но это всего лишь семь процентов от всех мировых миллиардеров.
"Есть много ресурсов, которые каждый из нас может извлечь из наших сейфов, чтобы поделиться ими с другими: время, внимание, знания, терпение, творческий потенциал, талант, усилия, юмор, сострадание. В дополнение к любым активам, которые жизнь взрастила во мне, у меня есть несоразмерное количество денег, которыми можно поделиться", — говорит Маккензи Безос.
На решение Маккензи уже отреагировал ее бывший муж, владелец Amazon Джефф Безос. Он поддержал ее в Twitter, выразив уверенность, что она станет вдумчивым и эффективным меценатом.
И тут же получил солидную порцию критики в свой адрес. Дело в том, что Джефф Безос -единственный из пяти богатейших людей Америки, кто "Клятву дарения" не подписал. Более того, он по разным предлогам отказывался вступать в клуб меценатов на протяжении целых семи лет. И только в 2018 году на фоне обвинений в использовании государственного влияния и давления на конкурентов пожертвовал 2 миллиарда на образовательные программы, чтобы успокоить общественность. Маккензи подписала "Клятву дарения" спустя всего полтора месяца после развода, что окончательно убедило общественность, кто же в семье был самым жадным.
А вот сам развод обошелся без скандалов. Хотя, как выяснилось, у супругов не было даже брачного контракта. А поводом для развода стал уход Джеффа к другой женщине — телеведущей Лорен Санчес. В итоге Безосы, прожившие в браке 25 лет, договорились приватно. Джефф сохранил 75 процентов акций Amazon полный контроль над аэрокосмической компанией Blue Origin и изданием The Washington Post. Маккензи, которая активно участвовала в управлении компанией, согласилась всего на четверть состояния, из которого теперь останется половина.
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