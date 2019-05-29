Рабинович: Саакашвили все время деструктивный элемент

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что уже сегодня прилетит в Киев.

Владимир Зеленский накануне вернул Саакашвили украинское гражданство. Два года назад скандально известного политика лишили паспорта и депортировали из Незалежной.

Ситуацию прокомментировал сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

По мнению Рабиновича, возвращение Саакашвили на Украину означает, что команда Зеленского недооценивает события, которые могут произойти в дальнейшем. Пройдет несколько месяцев, и Саакашвили начнет гоняться с командой президента, считает Рабинович. "Саакашвили вообще все время деструктивный элемент", — цитирует слова Рабиновича телеканал "Россия 24".

Как подчеркнул сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", люди все понимают, они в шоке от того, что происходит в стране.