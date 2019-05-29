Франция хочет спасти боевиков-соотечественников от смертного приговора
Франция пытается спасти от смертной казни террористов-соотечественников. К высшей мере их приговорил суд в Ираке. Однако возвращать боевиков на родину, чтобы дать более мягкое наказание, Париж отказывается.
Террористов нужно судить там, где они совершили преступления, но крайнюю меру наказания применять нельзя. Это позиция Франции в ответ на сообщение из Ирака, где к смертной казни только за последнюю неделю приговорили шестерых боевиков — выходцев из Франции.
"Есть два принципа, которые не противоречат друг другу. Во-первых, эти террористы напали на нас. Они распространяют смерть в Ираке. Их нужно судить там, где они совершили преступления. Эту точку зрения разделяют некоторые другие европейские страны. Так что это зависит от иракского правосудия, которое решает их судьбу. Во-вторых, мы полностью против смертной казни. Мы заявили это. Мы уже предприняли необходимые шаги, и я передал это президенту Ирака. Я напомнил ему о нашей позиции — мы против смертной казни везде, включая Ирак", — комментирует ситуацию министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Перед дилеммой – что делать с согражданами, которые присоединились к террористам на Ближнем Востоке, а потом оказались в плену или лагерях – Париж стоит давно. Репатриировать их Франция отказывается, несмотря на явный риск смертной казни. Хотя, по нормам международного права, суд над человеком с европейским паспортом может пройти и на родине. Однако в Париже считают, что это создаст проблемы со сбором доказательств преступлений, которые проще предоставить на месте преступления. Следовательно, наказания можно будет избежать. А оказавшись на воле, джихадисты могут продолжить свою деятельность уже на территории родной страны.
Однако судить экс-боевиков пока согласился только Ирак. Правозащитники говорят — чаще всего процессы там длятся 10 минут и заканчиваются одинаково. Смертный приговор получили уже более 500 человек, однако ни один из них пока не был исполнен. Потому в Париже пообещали активизировать дипломатические усилия и не допустить казни своих граждан. Тем более что в тюрьмах и лагерях Ирака сейчас находятся около 400 французских граждан, в том числе и детей. Но позиция относительно возвращения их на родину остается прежней: на это могут рассчитывать только дети-сироты или те, кто получит на это разрешение матери.
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