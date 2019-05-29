Ошибка пилотирования: опубликован предварительный отчет об авиакатастрофе под Франкфуртом

Пилот самолета потерял управление. Это один из выводов расследования авиакатастрофы, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филёва. Сегодня в Германии опубликовали предварительный отчет. Что еще в этом документе?

На 14 листах – подробный отчет том, как все произошло: посекундная история полета, подробная карта траектории, показания диспетчеров, свидетелей, данные о самолете, информация о тех, кто в нем находился, о пожаре и поисково-спасательной операции после крушения. Контролировали посадку трое сотрудников в диспетчерской Эгельсбаха. Они видели, как самолет направляется к взлетно-посадочной полосе по диагонали. Дали указание пилоту сделать левостороннюю орбиту – разворот. Вот что говорится об этом в отчете:

"В 15 часов 27 минут 24 секунды пилот сказал: "[ ... ] Могу ли я [...] сделать орбиту?" Руководитель полета ответил: "Да, сделайте это с левой стороны и не перелетайте шоссе в западном направлении".

Это были последние зафиксированные слова пилота. Свидетели, находившиеся возле вышки в аэропорту, в эти секунды наблюдали опасный крен бизнес-джета.

Два очевидца, находившиеся в аэропорту недалеко от башни, заявили, что видели самолет во время левого поворота. Они оценили угол крена примерно в 30-45 градусов. Далее, где-то на середине разворота, "нырок", вертикальное падение и удар о землю. Свидетели, находившиеся в лесу, слышали и грохот столкновения, и сильный шум двигателя, ему предшествующий.

В последний раз самолет был виден на радарах в 15 часов 27 минут 31 секунду примерно в 600 метрах к северо-западу, на высоте 425 метров над уровнем моря. Около 100 метров юго-западнее самолет рухнул на землю и загорелся.

Таким образом, судя по предварительному отчету, причиной крушения стала ошибка в пилотировании. Летчик во время посадки, вероятно, снизил скорость до критической, допустив сваливание самолета в "плоский штопор".

"На мой взгляд, причиной катастрофы стали потеря скорости и сваливание в "штопор". Что этому предшествовало? Я думаю, что ошибка при работе с оборудованием, с двигателями", — комментирует ситуацию заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

Аэропорт Эгельсбах, где должен был приземлиться бизнес-джет Наталии Филевой, находится юго-западнее Франкфурта. Он считается одним из самых опасных в Европе из-за того, что здесь отсутствует курсо-глиссадная система, помогающая приземлиться по приборам. К тому же, в Эгельсбахе довольно короткая полоса. По информации немецкого Der Spiegel, в период с 2003 по 2012 годы тут разбились пять самолетов и погибли 10 человек.

"Это однозначно была ошибка в пилотировании", — считает заслуженный пилот РФ, вице-президент Ассоциации гражданской авиации "Авиасоюз" Николай Карпов.

Наталии Филевой было 56 лет. Вместе с супругом Владиславом Филёвым она владела S7 Group, в которую входят несколько авиакомпаний, сервисный, технический и учебный центры, туристическое агентство, космический проект S7 Space. Наталия Филёва занимала пост председателя Совета директоров. По версии Forbes, в 2018 году ее состояние оценивалос