На Украине рассказали о несостоявшейся "деоккупации" Крыма

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Владимир Замана сообщил, что 1 марта 2014 года Вооруженные силы Украины начали операцию по разблокированию Крыма, но завершили ее в тот же день по приказу властей. Его слова цитирует УНИАН.

Как рассказал Замана, личный состав был загружен в самолеты, они долетели до морского побережья континентальной Украины, после чего пилотам был дан приказ вернуться на аэродромы базирования. "На этом все закончилось", — цитирует слова экс-начальника Генштаба ВСУ РИА Новости.

Замана отметил, что официальных документов об отмене операции он не видел, но об этом ему докладывали должностные лица.

Генерал-полковник Владимир Замана занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины в период с 2012 по 2014 год. В феврале 2014 года после смены власти он был назначен уполномоченным Верховной рады Украины по контролю за деятельностью министерства обороны.

1 марта 2014 года президент России Владимир Путин обратился к Совету Федерации за разрешением касательно использования вооруженных сил страны на территории Украины в связи с угрозой жизни россиян и военнослужащих, которые дислоцируются в Крыму в соответствии с международным договором. Сенаторы разрешили ввести войска на полуостров, напоминает РИА Новости.

16 марта того же года в Крыму прошел референдум, на котором большинство голосовавших поддержали вхождение республики в состав Российской Федерации. Украина, США, Евросоюз и ряд других стран до сих пор не признают итоги голосования. Кремль настаивает, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.