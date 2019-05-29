Игорь Денисов завершит карьеру после ухода из "Локомотива"

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов может прекратить свои выступления на профессиональном уровне после того, как менее чем неделю назад покинул команду железнодорожников.

О возможном завершении карьеры сообщает "Спорт-экспресс". Около недели назад Денисов расторг контракт с "Локо" по обоюдному согласию сторон с компенсацией в 500 тысяч евро. 35-летний полузащитник потерял место в основном составе "красно-зеленых".

Ранее Денисов заявлял, что задумается о завершении карьеры, если перестанет попадать в состав команды. В ином случае, он был намерен продолжить карьеру в родном ему петербургском "Зените", однако в клубе дали понять, что не заинтересованы его приобретением.