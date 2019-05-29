Общая площадь природного пожара в Канаде увеличилась до 130 тысяч гектаров

На севере провинции Альберта в Канаде площадь крупного природного пожара продолжает расти из-за неблагоприятных погодных условий. В настоящее время она достигает 130 тысяч гектаров. Такие данные сообщает телеканал CTV.

В этом регионе леса горят с середины месяца, напоминает ТАСС. 19 мая общую площадь возгорания оценивали в 25 тысяч гектаров, но она постоянно увеличивается из-за жаркой погоды и сильного ветра. В борьбе с огнем участвуют порядка 600 пожарных (в том числе из провинций Онтарио, Новая Шотландия и Британская Колумбия), а также 28 вертолетов, восемь самолетов и наземная специальная техника. Пожару присвоили шестую, высшую, категорию сложности.

Пожар заставил покинуть дома почти 5 тысяч человек, проживающих рядом с зоной бедствия. Спасатели смогли отстоять у огня город Хай-Левел с населением около 4 тысяч человек. Но всем им пришлось покинуть дома, когда огонь приблизился к населенному пункту. По словам мэра города Кристал Макэйтир, первые жители смогут вернуться в Хай-Левел уже в конце недели.

В связи с пожарами министерство образования Альберты разрешило школьникам 6-12 классов, покинувшим свои дома вместе с родителями, не сдавать итоговые тесты и выпускные экзамены.