Евросоюз: Белград и Приштина должны быть максимально сдержанны

Евросоюз призывает Белград и Приштину к максимальной сдержанности на фоне обострения конфликта. Накануне косовский спецназ пытался занять населенный сербами север республики.

Силовики задержали 28 человек, среди них — и российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове Михаил Краснощёков. Он серьезно пострадал. Посольство России в Сербии решительно осудило вторжение, передает телеканал "Россия 24". По требованию МИДа Краснощёкова освободили.

Сербский президент Александр Вучич приказал привести армию в полную боевую готовность. Заявил, что власти республики намерены отстаивать ее интересы.