Сегодня сейм Латвии выбирает президента страны

Парламент Латвии сегодня выберет президента республики. На пост – три претендента.

Это судья Эгилс Левитс — кандидат от правящей коалиции, омбудсмен Юрис Янсонс – от оппозиционного Союза "зелёных" и крестьян, а также парламентарий Дидзис Шмитс — от так называемой внутренней оппозиции коалиционной партии. Фаворитом гонки считается Левитс.

По прогнозам, за него проголосуют больше половины из 100 депутатов. По конституции Латвии президента выбирают именно парламентарии, а не все граждане, напоминает телеканал "Россия 24".

Полномочия нынешнего президента – Раймондса Вейониса – истекают в июле. Он занимал пост четыре года, на второй срок баллотироваться не стал.