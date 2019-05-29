Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список

Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.

В корпорации планируют в порядке упрощенного судопроизводства добиться решения о признании такого закона противоречащим конституции, передает телеканал "Россия 24".

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список и добилось запрета на закупку компанией технологий и комплектующих у американских производителей.

Huawei считает запрет попыткой вытеснить его, как конкурента, с американского рынка.