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Обмен санкциями 59 минут назад

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29 мая 201907:26

Представители Дерипаски назвали аргументы по санкциям бездоказательными и неточными

EPA

Министерство финансов США представило документы, которые стали основанием для внесения Олега Дерипаски в санкционный список. Представители российского бизнесмена считают доклад "ложным и фактически неточным".

По их мнению, это похоже на личную месть американских бюрократов. Документ проработан плохо. Там много ложных сведений, неточностей и домыслов журналистов. Более того, чиновники проигнорировали презумпцию невиновности. А ведь это один из основных принципов американского права.

В черный список США Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании попали в апреле 2018 года. Однако в январе 2019 года En+ удалось вывести из-под санкций. Все благодаря тому, что бизнесмен сократил свою долю и отказался от управления группой через совет директоров.

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