Презентация Конте в "Интере" отложена из-за смерти брата Спаллетти

"Интер" определился с новым главным тренером – им стал итальянский специалист Антонио Конте, последним местом которого был лондонский "Челси". Контракт между сторонами подписан сроком на три года.

Однако официально презентовать специалиста пока не удалось. Как сообщает Спорт24.Ru, специальное объявление о новом тренере "нерадзурри" отложено в знак уважения к предыдущему наставнику клуба Лучано Спаллетти, 28 мая потерявшего своего брата.

Теперь ожидается, что презентация Конте в "Интере" состоится либо 30, либо 31 мая. Как сообщают итальянские СМИ, в Милане тренер будет зарабатывать порядка 12 миллионов евро. Вместе с ним в "Интере" будут работать четыре помощника, среди которых нет экс-наставника "Спартака". Массимо Каррера.