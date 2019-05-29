Дональд Туск: Евросоюз должны возглавить двое мужчин и две женщины
Институты Евросоюза должны возглавить двое мужчин и две женщины – исходя из принципа равенства полов. Вот такой интересный итог неформального саммита в Брюсселе – озвучил председатель Евросовета Дональд Туск. Он добавил, что лидеры ЕС еще даже не обсуждали имена претендентов на пост главы Еврокомиссии.
Германия против Франции, кто-кого. На кону пост главы Евросовета, главы европейского Центробанка, верховного представителя по ЕС по иностранным делам и политике безопасности, но самыми аппетитным выглядит место главы Еврокомисии. Этот человек обладает самыми широкими полномочиями в ЕС. Народники и социал-демократы места потеряли, а вместе с этим потеряли возможность решать все без оглядки на других, но привычка назначать своего человека осталась. Меркель проталкивает на пост главы Еврокомисии немца Манфреда Вебера, который зачем-то пришел на саммит в галстуке с греческими буквами.
"Мы преднамеренно не говорили об именах сегодня. Я также провела двустороннюю встречу с Эммануэлем Макроном. Не секрет, что он не является сторонником концепции ведущего кандидата. Но, очевидно, мы все должны примериться с этим фактом. Понятно, что коалиция Европейской Народной партии и Европейских демократов является самой сильной группой в Европейском парламенте, и в то же время ясно, что она не имеет большинства в, и теперь каждый должен руководствоваться собственными интересами", — заявила Меркель.
Самый категоричный противник немца — француз Эммануэль Макрон. Получив 23 места, он объединился с фракцией либералов, которые в полтора раза увеличили свое присутствие. У них тоже есть свой кандидат, но Макрон претендовал на роль лидера. Ситуацию он обсудил за бокалом красного вина с вышеградской четверкой, отдельно встретился с испанским премьером и с немецким канцлером. А потом заочно вступил с ней в полемику.
"Парламент сам не выдвигает имя, он кандидата должен одобрить, но выдвижение находится в компетенции Европейского совета. Я все время обращаю внимания, что те, кто хочет придерживаться старой системы, они за демократию, но демократию, которую решают определенные партии. Я считаю, что мы должны уважать слово избирателей, и все 4 кандидата должны отвечать их чаяниям, и так как раньше быть не может", — сказал Макрон.
Нельзя списывать со счетов кандидата от социал-демократов Франса Тиммерманса и претендента от либералов, опытного политика, да еще и женщину Маргрете Вестагер. Есть и теневой кандидат переговорщик по брексзиту — Мишель Барнье.
"Сегодняшняя дискуссия подтвердила соглашение, достигнутое лидерами в Феврале прошлого года. "Автоматизма в назначении руководителя Еврокомиссии не будет. В базовых документах ЕС четко сказано, что Европейский предлагает, а Европейский парламент утверждает главу Еврокомиссии. Новый глава Еврокомиссии должен получить одобрение обоих институтов — квалифицированного большинства в Совете и большинства в парламенте", — заявил председатель Евросовета Дональд Туск.
Неформальный ужин глав государств — лишь первый этап в целой цепочке закулисных торгов и обсуждений. Простым решение явно не будет, слишком велик разброс мнений и интересов, так что не исключено даже появление совершенно новых кандидатов, о которых раньше даже не думали.
Предварительный список кандидатов на каждый пост глава Евросовета должен подготовить в ближайшее время, имена будут представлены лидерам на следующем официальном саммите в июне.
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