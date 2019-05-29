В Кирове врач и фельдшер ограбили пациенток

В Кирове расследуют уголовное дело в отношении врача-терапевта и фельдшера скорой помощи. Они обвиняются в хищении крупной денежной суммы у двух пенсионерок, проживающих в одной квартире.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию обратились две женщины. Они сообщили, что к ним пришли двое мужчин в одежде медицинских работников и предложили свои услуги по лечению гипертонии. Они измерили артериальное давление и сделали укол, от которых женщины потеряли сознание, а когда очнулись, медики уже ушли. Позже женщины обнаружили, что из квартиры пропали деньги.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный группой лиц". Полицейскими были задержаны 35-летний фельдшер и 27-летний терапевт. Оказывается, один из них был в этой квартире накануне и заметил, где хранятся деньги.

30 тысяч рублей из украденных денег один из фигурантов дела потратил на погашение кредита. Остальные деньги были найдены во время обыска. Они будут возвращены пенсионеркам.