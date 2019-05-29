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29 мая 201908:27

Президент "Барселоны" опроверг информацию об отставке Вальверде

EPA

Руководство "Барселоны" не собирается увольнять главного тренера Эрнесто Вальверде. Президент клуба Хосеп Мария Бартоломеу заявил о полном доверии главе тренерского штаба.

Накануне в прессе появилась информация о скором уходе Вальверде с поста главного тренера. Несмотря на то, что "Барселона" подтвердила звание чемпиона Испании, клуб проиграл в финале Кубка страны и выбыл в полуфинале Лиги чемпионов. Эти неудачи ставились в вину тренеру, возглавлявшему команду с 2017 года.

Однако президент "Барселоны" Бартоломеу поспешил опровергнуть слухи об уходе Вальверде. "Мы полностью доверяем Эрнесто Вальверде", — заявил руководить клуба.

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