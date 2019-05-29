В Забайкалье руководителя крупнейшего предприятия по добыче урана задержали за взятку

Генеральный директор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" Александр Глотов подозревается в получении крупной взятки. Это предприятие является крупнейшим добытчиком урана в России, оно находится в городе Краснокаменск Забайкальского края.

Как сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, в 2017 году предприятие провело тендер на поставку питания для своих работников. Тендер выиграла компания "Аргуньсервистранс".

По версии следствия победу обеспечил Глотов. За это он должен был получать 500 тысяч рублей ежемесячно от главы компании Орхана Пашаева, который также является депутатом совета Краснокаменска. Почти за полтора года руководитель ППГХО, по предварительным данным, получил от предпринимателя 8 миллионов рублей.

В отношении Глотова возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере". В отношении Пашаева – по статье "Дача взятки в крупном размере". Оба они задержаны.

В ходе обысков дома и на работе одного из подозреваемых изъято более 11 миллионов рублей, а также иностранная валюта, документы, видео и аудиозаписи.