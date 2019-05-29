Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета

Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в столице Казахстана — городе Нур-Султане. Российского президента встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры стран-участниц саммита сделали совместное фото и начали встречу в узком составе. Церемонию фотографирования транслировал телеканал "Россия 24".

В саммите участвуют: президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Армении Никол Пашинян. На саммит также приглашены президент Молдавии Игорь Додон, как глава государства-наблюдателя при ЕАЭС, и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в качестве почетного гостя.

В саммите принимает участие и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Накануне он встретился с главой российского государства.

Открывая заседание, Токаев сообщил, что Владимир Путин предложил присвоить первому президенту Казахстана звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) за исторический вклад в становление ЕАЭС. ВЕЭС — главный наднациональный орган Евразийского экономического союза.

К подписанию по итогам саммита будут предложены несколько международных договоров, в том числе связанные с формированием общего рынка электроэнергии.