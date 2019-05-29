Пострадавших от падения башенного крана в Перми переселят в маневренное жилье

В Перми жильцы трех домов, пострадавших в понедельник от падения стрелы бешеного крана, все еще смогут вернуться в свои квартиры. В срочном порядке их временно разместили в одном из городских санаториев. Эту ночь там провели тринадцать человек, двое временно переехали к друзьям и родственникам. Власти пообещали всем пострадавшим предоставить комнаты в маневренном фонде, передает ГТРК "Пермь".

"После того, как будут обследованы конструкции крана, будет проведена оценка состояния зданий. Затем мы примем примем решение относительно дальнейшей судьбы этих домов. В настоящий момент охраной площадки занимается застройщик. Для того, чтобы жители могли заходить в дома и забирать свои вещи, мы определили часы посещений при участии спасателей", прокомментировал глава администрации Дзержинского района Александр Стяжкин.

По предварительной информации, причиной падения башенного крана могла стать закрепленная на стреле растяжка. При сильных порывах ветра она сработала как парус. Однако официальной информации на эту тему пока не поступало. По факту проишествия СК проведет проверку.

"В ходе проверки будет проведен опрос и установлены ответственные лица строительной компании. Специалистам предстоит выяснить, были ли нарушены какие-то строительные правила, требования по охране труда или ЧП произошло по вине самой крановщицы. По итогам проверки примут соответствующее процессуальное решение", — сообщил помощник руководителя СУ СК РФ по региону Андрей Олин.

Напомним, с переломом ноги и серьезной черепно-мозговой травмой пострадавшая крановщица была доставлена в 9-ю пермскую медсанчасть. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести.