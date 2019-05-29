На Горьковском направлении "тошнит" электрички

На Горьковском направлении МЖД задерживаются электрички.

Как сообщили сайту Вести.Ru очевидцы, пригородные поезда следуют со значительными интервалами, задержка составляет около получаса. При этом электрички, следующие в Москву, пропускают встречные. На Курском вокзале объявляют о задержках, в том числе скоростного поезда из Владимира.

На платформах и вагонах скопилось большое количество пассажиров, люди жалуются на духоту и давку. Машинисты причину сбоя в расписании не сообщают.