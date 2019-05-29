Аномальная жара и сильный ветер: москвичей предупредили об опасности перегрева

МЧС предупреждает москвичей и гостей столицы о повышении температуры в среду. По данным синоптиков, днем 29 мая в Москве ожидается жара, максимальная температура воздуха достигнет отметки +31 градуса, ветер с порывами до 15 м/с, без осадков. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, передает "Интерфакс".

Ведомство рекомендует избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды. Ночью температура опустится до +17 до 19 градусов тепла. В Подмосковье столбики термометров опустятся до +14-19 градусов.



В связи с высоким уровнем пожароопасности и сильным ветром объявлен желтый уровень опасности.