Песков: дата "Прямой линии" с президентом определена

По информации Кремля, "Прямая линия с Владимиром Путиным", в ходе которой глава государства ответит на вопросы граждан, традиционно пройдет летом.

"Дата определена. "Прямая линия" традиционно бывает летом, подготовка ведется", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. При этом он не подтвердил предположения журналистов о том, что это событие состоится 13 июня.

Впервые "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоялась 24 декабря 2001 года. С тех пор ее проводили каждый год за исключением 2004 и 2012 годов.

В 2018 году за 4 часа и 17 минут глава государства ответил на 65 вопросов. Кроме того, предыдущая "Прямая линия" запомнилась технологическими новинками и масштабами географического охвата. Вместе с президентом на вопросы граждан пришлось в оперативном режиме отвечать и членам правительства, и губернаторам.