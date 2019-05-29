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29 мая 201910:39

Марио Гетце близок к переходу в лондонский "Арсенал"

EPA

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце может продолжить карьеру в лондонском "Арсенале". Подробности сделки пока неизвестно.

Контракт Марио Гетце с "Боруссией" истекает в конце мая следующего года. Клуб предложил Марио новый договор, но футболиста не удовлетворили финансовые условия. Вероятность ухода 26-летнего полузащитника довольно высока. Наибольший интерес к нему проявляет лондонский "Арсенал", который видит в немце замену Генриху Мхитаряну.

Марио Гетце выступал за "Боруссию" с 2007 по 2013 годы, после чего перешел в "Баварию". В 2016 году он вернулся в Дортмунд. Марио входил в состав сборной Германии, выигравшей чемпионат мира в 2014 году. Более того, он забил победный мяч в ворота сборной Аргентины в финальной встрече.

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