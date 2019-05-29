СК назвал виновных в отравлении новосибирских школьников крысиным ядом

Прокуратура завершила проверку по факту отравления учеников крысиным ядом в Чановском районе. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Новосибирской области.

Напомним, инцидент произошел 20 мая. В больницу доставили 13 учеников младших классов средней школы №2 поселка Чаны. Как стало известно, второклассник принес под видом конфет крысиный яд, которым он угостил друзей и съел сам.

"Инцидент произошел в школе перед первым уроком второй смены. Первые симптомы отравления у детей появились на уроке по рисованию", — сообщили представители прокуратуры.

О несчастном случае сразу же уведомили администрацию Чановского района. Прокуратура провела по этому поводу проверку. По информации ведомства, одной из причин ЧП стало несоблюдение администрацией учебного учреждения требований безопасности детей во время их пребывания в школе.

"Вопреки существующему законодательству, администрация района не организовала комиссию по расследованию происшествия. Также инцидент не был расследован и никакие мероприятия по предупреждению подобных эпизодов не разрабатывались", — заявили в ведомстве.

Директор школы и глава Чановского района получили представления об устранении всех нарушений. Ситуация находится на контроле прокуратуры.