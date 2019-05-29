Меня не провожают: Матвиенко прервала комплименты уходящего в послы сенатора
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенатора Дмитрия Мезенцева не говорить ей комплименты, отметив с улыбкой, что ее не провожают.
Мезенцов, представлявший в Совфеде Сахалинскую область, был назначен послом в Белоруссии. В связи с этим сегодня рассматривался вопрос о досрочном прекращении его полномочий.
Как сообщает РИА Новости, Мезенцев подчеркнул, что Совет Федерации — это слаженная, профессиональная команда, которая успешно работает благодаря тому, что спикер Матвиенко "умеет сплотить очень разных людей". Парламентарий отметил высокий профессионализм и мудрость Матвиенко.
На это спикер сказала:
"Дмитрий Федорович, пожалуйста, остановитесь, меня не провожают".
Также Матвиенко добавила, что после таких слов в ее адрес "опять пойдут слухи, что со мной прощаются".
Ранее стало известно о том, что из "Коммерсанта" уволились несколько журналистов отдела политики. Причиной увольнения якобы стала статья о возможной смене спикера Совета Федерации. Матвиенко заявила, что никакого отношения к увольнению журналистов не имеет. "Я никогда никому не звонила, не давила. Это не мой стиль", — подчеркнула она.
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