Меня не провожают: Матвиенко прервала комплименты уходящего в послы сенатора

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенатора Дмитрия Мезенцева не говорить ей комплименты, отметив с улыбкой, что ее не провожают.

Мезенцов, представлявший в Совфеде Сахалинскую область, был назначен послом в Белоруссии. В связи с этим сегодня рассматривался вопрос о досрочном прекращении его полномочий.

Как сообщает РИА Новости, Мезенцев подчеркнул, что Совет Федерации — это слаженная, профессиональная команда, которая успешно работает благодаря тому, что спикер Матвиенко "умеет сплотить очень разных людей". Парламентарий отметил высокий профессионализм и мудрость Матвиенко.

На это спикер сказала:

"Дмитрий Федорович, пожалуйста, остановитесь, меня не провожают".

Также Матвиенко добавила, что после таких слов в ее адрес "опять пойдут слухи, что со мной прощаются".

Ранее стало известно о том, что из "Коммерсанта" уволились несколько журналистов отдела политики. Причиной увольнения якобы стала статья о возможной смене спикера Совета Федерации. Матвиенко заявила, что никакого отношения к увольнению журналистов не имеет. "Я никогда никому не звонила, не давила. Это не мой стиль", — подчеркнула она.