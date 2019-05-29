Победа "Победы": актер Панин заплатит 59 тысяч за курение в самолете

Во Владимирской области суд удовлетворил иск авиакомпании "Победа" к актеру Алексею Панину о взыскании убытков от курения в самолете, передает "Интерфакс".

Актер выплатит "Победе" 59 тысяч рублей. Именно столько стоила санобработка, которая проводилась авиакомпанией для ликвидации последствий курения. Сумма подтверждается актом выполненных работ.

Как сообщалось, 1 декабря 2018 года Панина сняли с рейса Москва — Стамбул из-за пьяного дебоша, устроенного актером из-за запрета бортпроводников курить в самолете.

В аэропорту Внуково Панина передали сотрудникам линейного отдела полиции.

Как пояснили в пресс-службе облсуда, дело рассматривалось в упрощенном порядке, без участия сторон. Решение суда пока не вступило в законную силу.