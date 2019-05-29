Мини-футбол. "Тюмень" сравняла счет в финальной серии Суперлиги

Состоялись вторые матчи финальной и "утешительной" серий чемпионата России по мини-футболу (футзалу) в плей-офф Суперлиги. Клуб КПРФ после первой домашней победы уступил "Тюмени" во второй игре в серии пенальти – 4:4 (пенальти – 3:1).

Счет в серии за золото российского чемпионата стал 1:1 и команды на два матча переезжают в Тюмень, где хозяева в случае успеха могут досрочно выиграть серию до трех побед.

В игре за бронзу, где встречаются клубы "Динамо-Самара" и "Новая Генерация" из Сыктывкара, "бумажный" фаворит с берегов Волги ведет в серии 2:0. Самарцы дома выиграли второй матч – 5:4.