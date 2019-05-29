Бокс. Чемпион WBC Уайлдер проведет реванш с Ортисом

Американский боксер Деонтей Уайлдер, чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) решил дать реванш известному кубинскому тяжеловесу Луису Ортису, которого он нокаутировал в марте прошлого года.

В том поединке Ортис потерпел первое в карьере поражение после 30 побед, получив нокаут в 10-м раунде. После этого кубинец еще трижды выходил в ринг и все три боя выиграл, в том числе 2 марта этого года по очкам у немца Кристиана Хаммера.

Уайлдер на днях подтвердил, что снова встретится с Ортисом. Матч намечен на 28 сентября. На счету американского чемпиона WBC 41 победа и ничья. В мае этого года он нокаутировал в первом раунде соотечественника Доминика Бризила.