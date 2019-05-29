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29 мая 201912:18

Маршрутка с пассажирами перевернулась после аварии в Набережных Челнах

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Три пассажира пострадали в результате ДТП с участием маршрутки в Набережных Челнах. Очевидцы сняли на видео завалившийся на бок микроавтобус.

 

Авария произошла утром в среду, 29 мая, на проспекте Мира, рядом с автобусной остановкой. Ford Transit протаранил Volkswagen Touareg, после чего опрокинулся и по инерции преодолел еще несколько метров. Пассажирам пришлось покидать салон через люк в крыше.

 

В настоящее время известно о трех пострадавших: у одного мужчины диагностировали перелом плеча, еще двое получили черепно-мозговые травмы.

Владелец маршрутного такси пообещал выплатить компенсации пассажирам.

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