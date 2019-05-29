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29 мая 201914:54

Рослесхоз разработал 8 системообразующих законов для лесной отрасли

Завершена подготовка восьми законопроектов, призванных разрешить первостепенные задачи в лесной отрасли. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассказал замминистра природных ресурсов и экологии, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

"Прежде всего, это законопроект, который направлен на совершенствование системы контроля за оборотом древесины", — сообщил глава Рослесхоза. Документ вводит электронный сопроводительный документ, который позволит проследить движение древесины непосредственно от места заготовки до места поставки или первой переработки. Как пояснил Иван Валентик, сейчас еще существует проблема, когда документы выдаются на вырубку в одном месте, а фактически она производится в другом месте. Новый законопроект поможет закрыть эту лазейку.

Еще один важный разработанный документ касается оценки лесного ресурса. "Подготовленный нами законопроект передает эти полномочия на федеральный уровень, формирует централизованную систему проведения лесоустройства", — рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии.

Новые законопроекты также затруднят нахождение в лесу черным лесорубам. Часто нарушители приезжают на арендованных машинах, что не позволяет их конфисковать. Теперь это проблема будет учтена. "Документ устанавливает ограничения нахождения в лесах со специализированной техникой и оборудованием", — пояснил Иван Валентик

Также глава Рослесхоза рассказал об инициативах по предоставлению госзащиты как должностным лицам, осуществляющим лесную охрану, так и негосударственным инспекторам, которые работают в учреждениях.

Еще один разработанный документ упорядочит механизм предоставления гражданам льготы на заготовку древесины для собственных нужд. "Должен быть единый федеральный порядок, предоставляющий льготу не в виде права, а в виде конкретной продукции — дров, строевого леса, либо других видов древесины", — указал замминистра природных ресурсов и экологии.

Иван Валентик сообщил также, что в ближайшее время будет создана рабочая группа под руководством зампреда СФ Юрия Воробьева, которая займется анализом предложений Рослесхоза. "Мы очень рассчитываем, что при подготовке новой редакции Лесного кодекса получится избежать проблем 2005-2006 годов", — подчеркнул он.

В ходе выступления Иван Валентик также сообщил, что полным ходом идут запланированные совместно с Генпрокуратурой проверки договоров аренды лесных участков в целях заготовки древесины. На данный момент проверены уже 17 регионов. По итогам выявлено 90 договоров с существенными нарушениями (это около 30% из числа проверенных), которые подлежат расторжению или признанию недействительными.

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