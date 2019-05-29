Минтранс обратился к правительству с просьбой субсидировать перевозки из Сочи в Абхазию

Министерство транспорта РФ обратилось к правительству с просьбой о предоставлении субсидий Единой транспортной дирекции перевозки пассажиров из Сочи в Абхазию в нынешнем курортном сезоне. Об этом сообщают "Вести Сочи".

Субсидии помогут возместить часть затрат на организацию туристических перевозок в прямом смешанном сообщении на воздушном, автомобильном и железнодорожном транспорте в Республику Абхазия в обоих направлениях. Также за счет выделения средств появится возможность снизить транспортные расходы прибывающих в Сочинский транспортный узел пассажиров. А это в свою очередь поможет сделать услуги транспортного комплекса более доступными и увеличит туристический поток в Абхазию, — заявляет Минтранс.

Пассажирские перевозки в Абхазию и обратно будут осуществляться путем бронирования определенного количества мест в международных автобусах от ж/д вокзала Адлера и аэропорта Сочи, которые будут доставлять туристов в Сухум, Гагру, Новый Афон, Пицунду и Гудауту. По прогнозам Минтранса, пассажиропоток в приграничную республику в этом году году составит не менее 3 тысяч человек.