Это просто запредельно: Матвиенко призвала чиновника, напавшего на журналиста, уйти в отставку

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным поступком" нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста и призвала чиновника уйти в отставку.

"Всякое видели, но чтобы руководитель, наделенный властью, в такой форме общался с журналистами, рукоприкладствовал. Это хамская манера, грубая и неуважительная", — подчеркнула она.

Матвиенко добавила, что в отношении Зайцева должны быть приняты самые жесткие меры. Она призвала Зайцева уйти в отставку, чтобы "не позорить весь муниципальный корпус".

"Пусть в соответствии с законом на полную катушку отвечает за такого рода действия", — подчеркнула спикер Совфеда.

Как сообщает "Интерфакс", в свою очередь глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков сказал, что после такого скандала чиновник должен уходить в отставку. По его мнению, пребывание такого человека на должности "в этих условиях выглядит достаточно странно и дискредитирует некоторые ступени региональной власти".



Конфликт произошел на прошлой неделе. Съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" приехала в здание районной администрации для подготовки репортажа. Во время встречи Зайцев толкнул журналиста Ивана Литомина руками и, схватив за одежду, повалил на пол. Заместители мэра, вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.

Такую резкую реакцию у чиновника вызвал вопрос о состоянии жилья, предоставленного пострадавшим от лесных пожаров четыре года назад. Тогда решить вопрос с переселением погорельцев поручил Владимир Путин, причем в кратчайшие сроки. Однако дома, построенные для них, оказались непригодными для проживания.

Резонанс вокруг этого ЧП дошел даже до международных инстанций, сообщает "Россия 24". Поступок главы района осудили в ОБСЕ, заметив, что журналисты "должны работать в безопасности". Сам Сергей Зайцев уже пришел в себя и теперь заверяет, что к разговору был готов, но сохранить спокойствие в неудобной для него ситуации не сумел.

В отношении Зайцева возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании работе журналистов. Кроме того, главу Ширинского района исключили из партии "Единая Россия".