Рабочий получил ожоги при взрыве на магниевом заводе в Соликамске

Один человек пострадал в результате взрыва на магниевом заводе в Соликамске. ЧП попало в объектив камеры наблюдения.

Инцидент произошел в 13:30 22 мая, как утверждает автор, в цехе №9. На кадрах видно, как двое мужчин дают советы стоящему у станка мужчине, после чего раздается взрыв.

Пострадавшего доставили в больницу в Березниках с ожогами лица и рук, его ждет пересадка кожи.