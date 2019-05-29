В аварии на переезде в Рощино обвиняют дежурную станции

Сегодня в Зеленогорске начался суд по делу об аварии на железнодорожном переезде в Рощино. Обвиняемая "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" — дежурная по переезду.

Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", ЧП случилось в феврале прошлого года. Автобус с 15 пассажирами, в том числе двумя детьми оказался заблокирован прямо на переезде. Все они ехали на горнолыжный курорт и на переезде оказались между шлагбаумами.

Водитель не растерялся и быстро высадил пассажиров из автобуса. Уже в пустое транспортное средство врезался электропоезд "Ласточка". В итоге, пассажиры не пострадали, машинист поезда отделался легкими травмами, а водитель автобуса попал в реанимацию.

Как считает сторона обвинения, дежурная по переезду опоздала с включением звуковой и световой сигнализации и несвоевременно закрыла железнодорожный переезд.