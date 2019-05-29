10 лет жевала волосы: из желудка школьницы достали огромный трихобезоар

В Томске врачи удалили из желудка 16-летней девочки волосяной ком весом в полкилограмма. Он образовался из-за того, что школьница в течение десяти лет жевала свои волосы, которые все это время копились в желудке.

В департаменте здравоохранения Томской области РИА Новости рассказали, что необычную операцию провели в больнице скорой медицинской помощи №2.

Оказалось, что 80 процентов желудка 16-летней пациентки занимал огромный комок волос (трихобезоар).

Главврач больницы Андрей Караваев пояснил, что инородное тело таких размеров могло вызвать полную непроходимость желудочно-кишечного тракта, поэтому юной пациентке потребовалась срочная операция.

Хирурги разрезали брюшную стенку и вскрыли полость желудка. Сейчас школьница уже идет на поправку и чувствует себя удовлетворительно.

В региональном управлении здравоохранения уточнили, что изначально девочка жаловалась на выпадение волос.

Там также рассказали, что это второй подобный случай в Томске, который был зафиксирован за последние 25 лет.

Специалисты также говорят, что в дальнейшем этой девушке (во избежание рецидива) потребуется помощь психиатра.

Человеческий желудок, в котором содержится в том числе соляная кислота, казалось бы, способен переварить очень многое,

Например, за год он "осваивает" в среднем полтонны разнообразной еды, а вот собственную шевелюру человека этот орган переварить не может.

Дело в том, что волос состоит из кератина – вещества, формирующего, к примеру, рога и копыта. Это достаточно тугоплавкое и труднорастворимое вещество.

Чтобы "переработать" кератин, тело должно нагреться до 100 градусов по Цельсию, что, естественно, невозможно.

Поэтому, попадая в желудок, волосы постепенно выстилают его стенки и формируют огромный пустотелый ком.

Полностью извлечь его из организма больного "синдромом Рапунцель", как в просторечии называют трихофагию, можно только хирургическим путем.

Шерсть не переваривается и в желудках животных. Так, сова, съевшая мышь, пытается поскорей избавиться от ее шкурки. Да и кот после вылизывания шерсти обязательно отрыгивает накопившиеся в желудке волосы.