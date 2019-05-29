Жара в Москве: под землей начали раздавать воду

Из-за жары в Москве на станциях метро столичной подземки начали раздавать питьевую воду. Бутылочки воды раздают на центральных станциях метро — "Арбатская", "Александровский сад", "Боровицкая", "Парк культуры", "Комсомольская", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Чистые пруды", "Тургеневская", "Сретенский бульвар", "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская".

МЧС предупреждает, что 29 мая в Москве жара. Температура может поднять до 31 градуса. День уже стал самым теплым с начала года. В Москве воздух прогрелся до 28,7 градуса, сообщает ведущий специалист центра погоды Фобос Елена Волосюк. Также, отмечает РИА Новости, воду могут получить пассажиры на нескольких станциях МЦК – на станциях "Андроновка", "Автозаводская", "Дубровка", "Локомотив", "Соколиная гора", "Панфиловская", "Стрешнево", "Лихоборы", "Окружная", "Рокоссовского" и "Угрешская".

Всего вода раздается на 28 станциях метро Москвы и Московского центрального кольца. Экстренное предупреждение в связи с сильной жарой распространило МЧС. МЧС России рекомендует избегать перегрева на солнце, охлаждаться в водоемах, одевать наряды светлых тонов и носить головной убор, а также пить больше воды.

29, 30, 31 мая в Москве возможны грозы, град и порывистый ветер. А в выходные, 1 и 2 июня, в Москве ожидается комфортная погода с температурой 22-24 градуса. Небольшой дождь возможен в последний день недели, добавляет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Ночью будет от 8 до 15 градусов. По области дневная температура будет в диапазоне 20-25 градусов.

Атмосферное давление повысится до 751 миллиметра ртутного столба. Ветер сохраняется северо-западный силой 5-10 метров в секунду.