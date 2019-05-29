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29 мая 201914:15

На судне, пришвартованном у бывшего завода Порошенко, потушили пожар

EPA

На корабле, пришвартованном на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко, потушен пожар, передает РИА Новости.

По информации спасателей, в 10:33 пожар удалось локализовать, а в 11:19 ликвидировать. Отмечается, что в момент возгорания на корабле велись сварочные работы. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.

Инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" и "ВИК", владельцами которых являются Порошенко и депутат Верховной рады Украины Игорь Кононенко, продали судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" компании Еwins Liмiтеd из группы "ТАС".

Завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве производит танкеры-химовозы, сухогрузы, контейнеровозы, морозильные рыболовные траулеры и оборудование для ремонта.

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