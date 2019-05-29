Нападение чиновника на журналиста: Зайцев написал встречное заявление

Скандал вокруг главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на корреспондента программы "Дежурная часть", набирает обороты. После того, как в дело вмешался Следственный комитет, чиновник написал встречное заявление. Теперь он считает себя оскорбленным и требует возбудить против журналиста уголовное дело.

В дорогом костюме, в тщательно отглаженной белой рубашке и галстуке глава Ширинского района Хакасии приехал к следователям заранее. Но не затем, чтобы поскорее сообщить подробности нападения на журналиста, а чтобы перед допросом, который обещает быть долгим, выпить чашечку кофе в ближайшем заведении.

Напиток, видимо, благотворно подействовал на чиновника. Увидев съемочную группу, господин Зайцев не подался в бега и не сжал кулаки. Напротив, окрепнув духом, решился на интервью: начал с обвинений журналиста, который посмел задать ему неудобные вопросы.

- Вы думаете он (журналист) спровоцировал?

- Я не думаю — все так думают. Я что ли его искал? Я что ли к нему пришёл?

Порассуждав о журналисткой этике и, видимо, забыв про свою, господин Зайцев заявил, что внимательно следит за сюжетами программы "Дежурная часть". Но, что бы ни говорили, журналиста на пол он не бросал.

"Я не профессионал, я не сдержался. Никакого рукоприкладства-то не было", — говорит глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев.

Дебют в преступной карьере и точка в административной: в жизни чиновника такого якобы и представить было невозможно. Но случилось. Хотя Зайцев уже был судим за необеспечение противопожарных мер в посёлке. А вообще он — учтивый. Хорошим и правильным журналистам даже якобы накрывал стол. А вот неугодные, правда, сразу же оказались под ним — за вопросы, которые глава района был не рад услышать.

Иван Литомин пытался узнать о разваливающихся домах для погорельцев, которые были возведены взамен сгоревших в пожарах. Не понравился чиновнику и вопрос о его роскошном коттедже, который строила фирма, что возводила очистные сооружения для ближайших водоемов. Эксперты уверены, что при их постройке сумма госконтракта была завышена в разы. Вместо ответа рассвирепевший Зайцев распустил руки и допрыгался — стал фигурантом уголовного дела.

Сейчас кресло главы поселка Шира пустует. Чиновник в эти минуты занят куда более важными для себя делами. Пытается не сесть в тюрьму. А ведь следователи еще и обещали проверить его возможную коррупционную деятельность, в том числе при постройке домов для погорельцев. И это лишь один из эпизодов, который вот уже четыре года очень волнует местных жителей.

Ранее сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным поступком" нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста.