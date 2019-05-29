Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Дениса Никифорова миллионы зрителей узнали и полюбили после фильма "Бой с тенью", где он сыграл боксера. А первым в его профессиональной карьере стал фильм "Грешная любовь". Причем, в нем 18-летнему актеру дали сразу главную роль.

В "Судьбе человека" Денис рассказывает, что в 1990-х спорт, а затем и подготовительные курсы в Школе-студии МХАТ, куда набирал школьников старших классов сам Олег Табаков, спасли его от "кривой дорожки".

"Времени не было отвлекаться на что-то плохое", – говорит Денис и признается, что в девяностые "похоронил полрайона".

В театральный у него легла дорожка с юности, когда мама увидела в газете объявление на курсы Табакова. И он же сыграл решающую роль, когда Денис выбирал между в Щепкинским училищем и Школой-студией МХАТ.

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает о актрисах, с которыми был в отношениях. Среди них, рассказывает Денис, были и женщины постарше, но имен он не раскрывает: профессиональная этика.

А вот об отношениях с певицей МакSим рассказывает, не таясь. Ведь тогда казалось: он встретил идеальную пару.

Однако их отношения продлились чуть больше года. Денис признается: они рухнули, когда актер и певица стали выяснять, кто из них круче.

"Мы очень вспыльчивые. Чем бы это закончилось? Безотцовщиной", – рассуждает Никифоров.

Встретил ли Денис женщину – спутницу? Что происходит в его личной жизни? Действительно ли МакSим после расставания посвятила ему песню, и чем именно привлекла певица Никифорова во время знакомства?

Что рассказывает съемках кинотрилогии "Бой с тенью" и дружбе с Андреем Паниным? И почему уверен, что актера убили?

Об этом и не только Денис Никифоров рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".