Игорь Жук: популярность российских франшиз в мире растет

На проходящем в эти дни Московском международном Форуме по франчайзингу на вопросы Вести.ру ответил старший вице-президент Российского экспортного центра Игорь Жук.

- Игорь Николаевич, что вы можете сказать об экспорте российских франшиз?

- Российские франшизы пользуются все большей популярностью по всему миру – это как проекты в сфере торговли, услуг, питания, так и те, что связаны с высокотехнологичными разработками. Можно вспомнить успех проекта DodoPizza в Китае. Российский экспортный центр оказывает этим компаниям полный спектр финансовой и нефинансовой поддержки, обеспечивает их участие в международных выставках как на территории нашей страны, так и за рубежом.

- Какова география российских экспортеров по различным категориям товаров?

- Россия – крупный экспортер продовольствия в мировом масштабе. По итогам 2018 года его объем составил 23 миллиарда долларов, показав рост на 21 процент. Например, отечественные компании поставляют в Китай рыбу и морепродукты, сою и растительные масла, кондитерские изделия, рыбную и пшеничную муку, рапс, напитки. В ноябре 2018 года были достигнуты договоренности по открытию китайского рынка молочной продукции и замороженного мяса птицы для экспорта из России. В ОАЭ, Саудовской Аравии большим спросом пользуется наш шоколад. Россия поставляет халяльные продукты в Кувейт, ОАЭ, Оман, главным образом, речь идет о мясной продукции. Активным покупателем нашего подсолнечного масла является Иран. Соевое масло из России поступает в основном в Северную Африку и Китай, а рапсовое – в Европу. Россия экспортирует специи, лавровый лист поставляется в Китай, Канаду, США, Германию, Новую Зеландию, ОАЭ и даже на Кубу. Пользуется спросом также тмин, его покупают в Китае, Великобритании и Новой Зеландии.

Российская одежда также пользуется спросом на зарубежных рынках. Помимо стран СНГ, в десятку импортеров российской одежды входят Польша, Франция, Великобритания и Швейцария.

Отечественные компании экспортируют детские игрушки. Номенклатура разнообразна – это игрушки в наборах, конструкторы, видеоигры, куклы, автомобили и поезда, обучающие игрушки – пазлы и головоломки, игрушечные музыкальные инструменты, фигурки людей и животных. Львиная доля поставок фиксируется в страны СНГ (более 80 процентов поставок в 2017–2018 годах) – Казахстан, Белоруссия, Украина. Всего же экспорт с разными показателями объема ежегодно осуществляется более чем в 80 стран мира, среди которых Германия, Великобритания, Корея, Израиль, Канада, Словакия и другие страны.

Наши мультфильмы и кино – это тоже экспортный товар. "Смешарики", "Маша и Медведь", "Снежная королева" – этих героев знают во многих странах, прежде всего в Китае, но также и в Европе.

Зарубежному покупателю интересна российская косметика. Главные импортеры – Белоруссия, Казахстан, Украина, но есть и страны дальнего зарубежья, среди которых, в частности, Чехия, Польша, Вьетнам, Китай.

На экспорт поставляется также российская мебель. Здесь рынки сбыта также разнообразны. Помимо наших ближайших соседей (Казахстан, Украина, Белоруссия), это рынки США, Польши, Италии, Швеции.

Мы экспортируем стиральные машины. Среди рынков сбыта – Польша, Румыния, Италия, Германия, Сербия, Латвия, Венгрия.

Если говорить о российском автомобилестроении, то существенно увеличились поставки в Узбекистан, Азербайджан, Сербию. Новыми важными направлениями экспорта стали Алжир и Турция.

- Одна из стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года – увеличение объема экспорта несырьевых товаров до 250 миллиардов долларов. Насколько это реально? Что для этого необходимо сделать?

- Задачи поставлены перед нами главой государства, поэтому их выполнение – чрезвычайно важно. Инструменты для выполнения поставленных задач собраны в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт", наша цель – создать комфортную и современную среду и инфраструктуру для развития экспорта товаров и услуг. Что для этого нужно сделать – снизить административные и регуляторные барьеры в части налогового, валютного и таможенного контроля, создать на площадке РЭЦ систему "одного окна", чтобы повысить эффективность и скорость предоставляемых услуг. Речь также идет о создании единой системы продвижения экспорта – это объединение на базе единой платформы всех субъектов Российской Федерации (85 точек, включая Центры поддержки экспорта и непосредственно представительства РЭЦ) и зарубежных представительств (торговых представительств и представительств РЭЦ за рубежом) с формированием единых целей, стандартного набора продуктов и процессов.

Хочу подчеркнуть, что это не исчерпывающий перечень направлений, которые будут способствовать решению задачи наращивания несырьевого экспорта в общей структуре экспорта, а также укреплению наших позиций на внешних рынках. Перечень будет дополняться по результатам разработки стратегий отраслей и исследования барьеров, а также адаптироваться под требования экспортеров и изменения условий на внешних рынках.

- Как изменится взаимодействие РЭЦ с торгпредствами?

- Как вы знаете, в мае прошлого года торговые представительства были переданы в ведение министерства промышленности и торговли РФ. Российский экспортный центр со своей стороны принимает участие в модернизации их работы за счет создаваемой совместно с Минпромторгом России и ВЭБ.РФ Единой системы продвижения экспорта в субъектах Российской Федерации и за рубежом. В прошлом году проект Концепции по формированию ЕСПЭ утвержден. Целевая модель предполагает зарубежное присутствие ЕСПЭ к 2021 году в более 100 странах, значимых с точки зрения потенциала российского экспорта.

ЕСПЭ обеспечит рациональное использование имеющихся инфраструктурных, информационно-технических и технологических возможностей, достигнув при этом единства бизнес-процессов.

Главными результатами должны стать:

- единый стандарт качества предоставления продуктов и услуг;

- диверсификация географии российского экспорта, обеспечивая охват более чем в 100 зарубежных странах и 85 субъектов Российской Федерации;

- оперативный доступ региональных экспортеров на внешние рынки.

Напомню, что 17 апреля ВЭБ.РФ, РЭЦ и Минпромторг подписали меморандум об объединении усилий по выстраиванию Единой системы продвижения экспорта. В ближайшее время будут подписаны необходимые документы по утверждению регламентов взаимодействия между всеми участниками бизнес-процесса, в том числе в рамках информационной системы "Одно окно".

Уже сейчас проводятся мероприятия по реализации Плана пилотного запуска групп поддержки экспорта в ряде стран (Китай, ФРГ, Турция, Вьетнам, Узбекистан, Сингапур). В феврале мы открыли наше бюро в Индии — это как раз первое мероприятие по реализации Плана пилотного запуска групп поддержки экспорта на базе модернизированных Торговых представительств.

- С учетом геополитических раскладов, какие новые для себя рынки могут открыть российские производители?

- Карта торговых связей сейчас активно меняется. Это касается не только России – многие страны настроены на то, чтобы диверсифицировать свои коммерческие контакты. Это общемировой тренд. Мы видим подобный подход со стороны Китайской Народной Республики, которая заинтересована в российских поставках по целому ряду позиций. Большой интерес проявляют страны Персидского Залива, Африки, Азиатского региона. Другое дело, что это не отменяет необходимости предлагать качественный продукт за приемлемые деньги. Здесь уже работа непосредственно российских компаний и Российского экспортного центра.

Вопрос открытия рынков действительно важнейший для развития российской экспортной экспансии, но и наиболее сложный. Большинство стран мира связывает целая система торговых соглашений, позволяющая резко снижать издержки во взаимной торговле. Также страны ведут глубокую системную работу по взаимному признанию процедур оценки соответствия. Россия относительно недавно вступила на это путь и сделать предстоит еще очень много. РЭЦ активно поддерживает усилия ЕЭК и федеральных органов власти, консолидируя позицию экспортеров, используя возможности аналитического блока и международной сети. Должен подчеркнуть, что быстрых и легких побед в этом направлении ожидать сложно – решения находятся в компетенции межстрановых договоренностей и наднациональных соглашений. Никто свои рынки для Российских товаров открывать не стремиться – это вопрос политических и экономических "расторговок".

Расскажите о приоритетных для России международных рынках. Торговлю с какими странами мы будем развивать в первую очередь, и почему.

Цель РЭЦ – это увеличение числа экспортеров и объемов поддержанного экспорта, достижение которого возможно как за счет расширения географического охвата мерами поддержки и продвижения экспорта, так и улучшения качества и адресности, повышения оперативности предоставления указанных мер.

На решение данной комплексной задачи направлена создаваемая сегодня РЭЦ совместно с Минпромторгом России, Минэкономразвития России, при участии институтов развития, таких как ВЭБ.РФ и других, деловых ассоциаций и бизнес-объединений Единая система продвижения экспорта (ЕСПЭ), предусматривающая интеграцию имеющихся инструментов поддержки и продвижения экспорта, включая функциональные возможности Центров поддержки экспорта в регионах, торговых представительств Российской Федерации и представительств ВЭБ.РФ за рубежом.

В соответствии с планами развертывания сети к 2021 году мерами поддержки экспорта будут охвачены все 85 субъектов Российской Федерации, продвижение российской продукции будет осуществляться в более чем 100 зарубежных странах.

Собственное присутствие РЭЦ будет обеспечено по принципу "узловой" структуры в 52 странах, 58 городах – центрах наиболее высокой деловой активности.

На I этапе (2019 год) запуск работы собственных точек присутствия будет осуществляться в 17 странах. Это крупные региональные экономики – "узлы":

- в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Вьетнам, Индия, КНР, Сингапур,

- в Ближневосточном регионе: Турция, Иран, ОАЭ,

- в Европе: Италия, Франция, Германия, Финляндия

- в Африке: Египет, ЮАР,

а также страны СНГ: Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан.

На втором этапе развертывания сети планируется открытие "узловых" точек присутствия в Латинской Америке, а также новых точек в Азии, Европе, СНГ, Африке.

При выборе очередности стран учитывались приоритеты по наращиванию торговли со странами ЕврАзЭС, текущие объемы российского экспорта, объемы оказываемой поддержки, перспективы наращивания экспорта и клиентского портфеля РЭЦ, для чего были проанализированы макроэкономические показатели, показатели торговли этих стран с Российской Федерацией, другими странами, барьеры в торговле, политические факторы, возможность их влияния на деятельность по продвижению экспорт.