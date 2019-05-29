Блаттер будет судиться с Инфантино

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер намерен подать иск к организации и ее нынешнему главе Джанни Инфантино. Блаттер потребовать компенсации за клевету.

В 2015 году Йозеф Блаттер был переизбран президентом ФИФА. Но из-за обвинений в коррупции он был вынужден уйти в отставку. Кроме того, ФИФА сообщила, что после чемпионата мира по футболу 2014 года он получил бонус в размере 10,6 миллиона евро. Бывший глава мирового футбола считает, что его намерено оклеветали.

"Вся информация обо мне ошибочна. Моя совесть чиста. Поэтому мы со своими адвокатами готовим иск, который я подам в ближайшее время", — приводит слова бывшего главы ФИФА ТАСС.