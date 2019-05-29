Вместо кресла премьера Борис Джонсон может оказаться на скамье подсудимых

Экс-главу британского МИД и кандидата на пост премьера Бориса Джонсона вызовут в суд на предварительные слушания из-за его слов о сумме отчислений Британии в ЕС в период кампании за выход страны из союза, передает "Интерфакс".

Автор иска Маркус Болл утверждает, что в 2016 году перед референдумом о выходе Британии из ЕС Джонсон ввел общественность в заблуждение, заявив, что Британия делает отчисления в ЕС в размере 350 миллионов фунтов стерлингов в неделю. Позже эти цифры подтвердились.

Болл выступал за то, чтобы Британия осталась в ЕС. Чтобы начать разбирательство в отношении заявлений Джонсона — ярого сторонника Brexit, он основал кампанию по сбору средств в Интернете, и собрал более 200 тысяч фунтов стерлингов.

Между тем, британские СМИ называют Джонсона наиболее сильным претендентом на пост премьера Британии.