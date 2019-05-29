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29 мая 201915:19

Сломанный троллейбус скатился на Красную площадь и врезался в ограждение

Youtube/NasvyaziTV

В Чебоксарах сломанный троллейбус скатился на Красную площадь и припарковался в гранитное ограждение местного кафе.

В среду, 29 мая, на Президентском бульваре буксировали неисправный троллейбус, и на повороте его водитель, не успела выкрутить руль в нужную сторону.

 

Троллейбус с неисправными тормозами оторвался от буксира и покатился под уклон, набирая скорость. Водитель пыталась избежать столкновений, отчаянно выкручивая руль, однако столкновений избежать не удалось — троллейбус подбил будку полицейского поста, зацепил легковой автомобиль и остановился на Красной площади, врезавшись в гранитное ограждение.

Портал PG21.RU сообщает, что в результате инцидента никто не пострадал, водитель троллейбуса и кондуктор остались целы и невридимы.

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